Isparta'da Şed Kuşatma Töreni

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şed Kuşatma Töreni bu yıl Isparta 'nın Gönen ilçesinde gerçekleştirildi. Törende konuşan Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural, "Ahilik teşkilatı Anadolu'da dirlik ve düzenliğin sağlanmasında, birlik ve beraberliğin tesisinde de etkin rol üstlenmiştir" dedi.Isparta'da Ahilik etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 32'incisi kutlanan Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, kalfalıktan ustalığa geçişi simgeleyen Şed Kuşatma Töreni Isparta'nın Gönen İlçesi'nde yapıldı."Gelecek nesillere aktarmak istiyoruz"Tören öncesi Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural ve esnaf odalarının temsilcileri, Belediye Başkanı Osman Kesmen'i ardından İlçe Kaymakamı Yunus Yunus Coşkun'u ziyaret etti.Ziyaretlerde açıklamada bulunan Başkanvekili Tural, "Bu yıl Gönen EKK Başkanı Adem Kumkaya'nın teklifiyle şed kuşatma törenini Gönen ilçemizde yapma kararı aldık. Ahilik; eli açık, konuksever, yiğit gibi anlamlara geliyor. Anadoluda Türklerin bin yıldan bu yana birlik beraberlik içinde yaşamalarında önemli bir kurumdur. Alın teri ile kazanmak bir ahlak kuralıdır. Bunun için herkesin bir mesleği olmalıdır. Biz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak ahilik kültürünü yeni nesillere aşılamak hedefindeyiz. Geçmişte kalfalıktan ustalığa geçmek şed kuşatarak olurken günümüzde diplomayla, belgeyle oluyor. Biz geçmişi unutturmamak adına her yılı temsili olarak bu töreni gerçekleştiriyoruz" dedi. Belediye Başkanı Osman Kesmen de böyle bir etkinliğin Gönen'de yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bizler de belediye olarak bu tür güzelliklerin yanındayız. Elimizden ne geliyorsa sizler için yapmaya hazırız" dedi. Buradaki ziyaretin ardından Esnaf Odaları Birlik Başkanvekili Ahmet Tural ve esnaf odalarını temsilcileri Belediye Başkanı Osman Kesmen'le birlikte İlçe Kaymakamı Yunus Coşkun'u ziyaret etti. Kaymakam Coşkun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu etkinliğin Gönen ilçesinin tanıtımına da katkı sunması açısından önemli olduğunu söyledi. Ziyaretlerde Birlik Başkanvekili Tural tarafından Belediye Başkanı Kesmen ve Kaymakam Coşkun'a Ahi Evran Hazretlerinin Ahi Duası'nın bulunduğu şilt takdim edildi.Tören, ilgiyle izlendiZiyaretlerin ardından, ilçe meydanında çelenk sunma töreni yapıldı. Buradaki törende Esnaf Odaları Birlik Başkanvekili Ahmet Tural tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreni öncesinde sunulan mehter gösterisini ilçe halkı ilgiyle izledi. Çelenk sunma törenin ardından şed kuşatma törenine geçildi. Buradaki törene İlçe Kaymakamı Yunus Coşkun, İlçe Belediye Başkanı Osman Kesmen, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahreddin Gözgün, ITSO Başkanvekili İbrahim Tekeli, daire müdürleri katıldı. Programa ilçe halkı da yoğun ilgi gösterdi."Ahilik ülkemizin ışığıdır"Halk oyunları gösterisiyle başlayan törende konuşma yapan Esnaf Odaları Birlik Başkanvekili Ahmet Tural, ahiliğin, meslek örgütü olmasının yanında manevi bir terbiye ocağı olduğunu da kaydetti. Tural konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Esnaf ve sanatkarlığı ahlaki değerlerle harmanlayan, mesleki ilkelerle süsleyen ahilik kültürü Aziz Milletimizin geçmişinde ticari ve toplumsal hayatın tanziminde çok önemli görevler ifa etmiştir. Ahilik teşkilatı aynı zamanda Anadolu'da dirlik ve düzenliğin sağlanmasında, birlik ve beraberliğin tesisinde de etkin rol üstlenmiştir. Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan Ahilik, Anadolu'da kaynak olan ancak tüm dünyaya örnek olacak ticari ve sosyal öğretileri içinde barındırmaktadır. Bugün modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve arabuluculuk gibi birçok kavram Ahilik Teşkilatı çatısı altında asırlar öncesinde Anadolu topraklarında hayata geçirilmiştir. İşte, bu felsefe günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermekte, ticaret erbabına kılavuzluk etmektedir. Ticarette dürüstlüğü ilk şart kabul eden Ahilik geleneği, bugün sayısı yaklaşık 2 milyona ulaşan esnafımızla sürdürülmektedir. Güçlü devletlerin ve ekonomik sistemlerinin temeli esnaf ve sanatkarlardır. Esnaflığın ahi ahlakıyla korunması ve geliştirilmesi her zaman ilk hedefimizdir. Çünkü ahilik hem geçmişimizden beri süregelen gururumuz hem de ülkemizin ışık kaynağıdır. Yüzyıllardır kardeşlik ve hoşgörünün merkezi olan ilimizde de Birliğimize bağlı esnaf ve sanatkarlarımızın, bu ilkeleri yaşatma gayreti içerisinde olduklarına olan inancım tamdır".İlin ve İlçenin Ahisine kaftan giydirildiDaha sonra kalfalıktan ustalığa geçişi sağlayan şed kuşatma töreni yapıldı, ardından da İlin Ahisi Ramazan Gökova'ya Birlik Başkanvekili Ahmet Tural tarafından, İlçenin Ahisi Hasan Ali Yılmaza da ilçe Kaymakamı Yunus Coşkun tarafından kaftan giydirildi. İlin Kalfası Musa Gürfidan'a plaketi Belediye Başkanı Osman Kesmen tarafından verilirken, Maden İş Odası Başkanı İsmail Uygun tarafından da Bakanlık tarafından gönderilen yılın kalfası olduğuna dair mektup takdim edildi. İlin Çırağı Salih Akgün'e de plaketi Belediye Başkan Yardımcısı Fahreddin Gözgün, Bakanlık tarafından gönderilen mektubu da ITSO Başkanvekili İbrahim Tekeli tarafından takdim edildi. Ayrıca katkılarından dolayı Gönen EKK Başkanı Adem Kumkaya'ya Esnaf Odaları Birlik Başkanvekili Ahmet Tural plaket takdim etti. Gönen'de Ahilik Haftası kutlama programı yapılan dua ve vatandaşlara yemek ikram edilmesiyle son buldu. - ISPARTA