Isparta'da Seyir Halindeki Gıda Yüklü Kamyonda Yangın

Isparta'da seyir halindeki gıda yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Şaban Özcan, kullandığı 07 DCM 95 plakalı kamyonunun motor kısmından Demirköprü mevkisinde dumanların yükseldiğini fark edince aracını durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında, aracın motor kısmında hasar oluştu.
Sürücü Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını fark edince hemen kamyonu durdurduğunu söyledi.
Kendini zorla dışarı attığını belirten Özcan, "Araçta hasar var. Kendimi kurtardığıma şükrediyorum." dedi.
Demirköprü, Isparta, Güncel
Kaynak: AA