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Isparta'da seyir halindeki ticari araç alev aldı

Isparta'da seyir halinde bulunan ticari araç bir anda alev aldı.

27.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:40
Isparta'da seyir halindeki ticari araç alev aldı
Isparta 'da seyir halinde bulunan ticari araç bir anda alev aldı.

Anadolu Mahallesi 103. Cadde'de saat 18.00 sularında seyir halinde olan Yaşar N.'nin yönetimindeki 32 HT 175 plakalı ticari aracın motor bölümünden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine aracını durduran Yaşar N. hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa zamanda olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmındaki yangına müdahale etti. Yangın kısa zamanda söndürülürken, aracın motor kısmında büyük hasar meydana geldi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Isparta, 3. Sayfa

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