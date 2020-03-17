Isparta'da şiddetli rüzgar cami ve evlerde hasara neden oldu
Isparta'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinde ve evlerin bacalarında hasar oluştu.
17.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:44
Isparta 'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinde ve evlerin bacalarında hasar oluştu.
Merkeze bağlı Sav beldesinde, şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sinandede Camisi'nin minaresi ve bazı evlerin bacaları zarar gördü.
Merkez muhtarı Sezgin Yener, yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını, şiddetli rüzgar nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Yener, fırtınanın dinmesinin ardından bölgede çalışma yapılacağını bildirdi.
Merkeze bağlı Sav beldesinde, şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sinandede Camisi'nin minaresi ve bazı evlerin bacaları zarar gördü.
Merkez muhtarı Sezgin Yener, yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını, şiddetli rüzgar nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Yener, fırtınanın dinmesinin ardından bölgede çalışma yapılacağını bildirdi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı