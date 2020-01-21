Haberler » Güncel » Isparta'da silahla 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Haber

Isparta'da silahla 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Isparta'da çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

21.01.2020 21:24 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:24Isparta'da silahla 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
'da çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Oto Galericiler Sitesi'nde alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada Hasan S'yi (46) silahla bacağından yaralayan S.F'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
19 Ocak'ta Isparta Oto Galericiler Sitesi'nde Hasan S. ile S.F. arasında iddiaya göre alacak verecek nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Hasan S'yi bacağından silahla yaralayan S.F. olay yerinden kaçmıştı. Zanlı, aynı gün polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:40  Diyarbakır hdp önündeki eylemde 141'inci gün
23:40  Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı
23:40  İzmir'de tırla çarpışan minibüsün sürücüsü öldü
23:34  ELAZIĞ Otomobilin kornasında esrar ele geçirildi Otomobilin kornasında esrar ele...
23:34  7 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan genç kız 2 saatte ikna edildi
21.01.2020 23:43:01