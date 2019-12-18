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Isparta'da silahlı kavga: 4 yaralı

Isparta'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

18.12.2019 05:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 05:18Isparta'da silahlı kavga: 4 yaralı
'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde Eray E. ile bir gece kulübünün önündeki 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eray E. tabancayla ateş ederek 4 kişiyi yaraladı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Eray E. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Fatih Mahallesi, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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