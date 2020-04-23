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Isparta'da site sakinleri bayramı kutladı

Isparta'da site sakinleri bayramı kutladıIsparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir sitede coşkuyla kutlandı.

23.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:11
Isparta'da site sakinleri bayramı kutladı
Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir sitede coşkuyla kutlandı.
Çünür Mahallesi Eymen Park Evleri'nde bulunan 72 dairelik sitenin sakinleri saat 11.00'de balkonlarına çıkarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. 23 Nisan çocuk şarkıları, 10. Yıl Marşı'na eşlik ederek ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkulu bir kutlama yapan apartman sakinlerinin coşkusuna çevredeki binalardan da vatandaşlar eşlik etmeye çalıştı.
Site yönetimi tarafından önceden planlanan ve plan dahilinde dairelerde oturanlar tarafından balkonlar balonlar ve bayraklarla süslendi. 100. yıl kutlamalarına hazırlanan 4 bloktan oluşan sitede oturan bir müzisyen de balkonuna kurduğu ses sistemiyle programa katkı sağladı. Evlerinin balkonlarında özel kıyafetlerini giyen ve ellerinde bayraklarla şarkılara eşlik eden çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.
Site yöneticisi Ceyhan Erol, "Böylesi anlamlı bir günde koronavirüs nedeniyle çocuklarımızın bu büyük bayramı kutlamaları gerekiyordu. 72 daireli sitemizde böyle bir etkinlik neden yapmayalım diye düşündük ve sosyal medya aracılığı ile sakinlerimizi haberdar ettik. Bayrak temin ederek balkonların süslenmesini sağladık. Evlerinde olan tüm komşularımız bu coşkuya ortak oldu. Güzel bir etkinlik olduğuna inanıyor ve tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum" dedi. Isparta’da site sakinleri bayramı kutladı

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Isparta, Güncel , Haber
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