19.06.2019 16:53
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Isparta'da sokakta uyuşturucu alışverişine suçüstü baskını

Isparta

Isparta'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, zehir alışverişi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Isparta'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, zehir alışverişi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyon kapsamında, Bağlar Mahallesi'nde 2 şahıs alışveriş esnasında suçüstü yakalandı. Operasyonda, 2 parça halinde satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi.

Polisin yakaladığı şüphelilerden C.O.G., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Narkotik, Isparta, 3. Sayfa

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