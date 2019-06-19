Isparta'da sokakta uyuşturucu alışverişine suçüstü baskını

Isparta
'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, zehir alışverişi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
, kentte sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyon kapsamında, Bağlar Mahallesi
'nde 2 şahıs alışveriş esnasında suçüstü yakalandı. Operasyonda, 2 parça halinde satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi.
Polisin yakaladığı şüphelilerden C.O.G., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ISPARTA