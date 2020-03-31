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Isparta'da son bir haftada aranan 17 şahıs yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftalık çalışmalarında haklarında arama bulunan 17 kişiyi yakalayarak, adli makamlara sevk etti.

31.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:01
Isparta'da son bir haftada aranan 17 şahıs yakalandı
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftalık çalışmalarında haklarında arama bulunan 17 kişiyi yakalayarak, adli makamlara sevk etti.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 23-30 Mart tarihleri arasında il merkezinde hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalarda aralarında 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan M.K. ile 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıl hapis cezası ile aranan H.Ç. isimli şahısların da bulunduğu toplamda aranan 17 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa
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