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Isparta'da sosyal yardım ödemeleri vatandaşların evlerinde yapılıyor

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilecek olan 1000 liralık sosyal yardım ödemeleri vatandaşların evlerinde yapılıyor.

03.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:47
Isparta'da sosyal yardım ödemeleri vatandaşların evlerinde yapılıyor
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilecek olan 1000 liralık sosyal yardım ödemeleri vatandaşların evlerinde yapılıyor.

Dünyayı etkisi alan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye 'de de önlemler alınmaya devam ediyor. Salgının vatandaşlar üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere biner lira ödenmeye başlandı.

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu da bin liralık ödemelerin Isparta 'da PTT dağıtıcıları, Bekçiler ve Kolluk Birimi mutemetleri tarafından yapılmasına karar verdi. Bu kararın ardından bugün PTT Başmüdürlüğü'nden ödemeleri alan görevliler vatandaşların ikametlerine giderek ödemeleri elden yapmaya başladı.

Görevliler vatandaşların kimlik bilgilerini kontrol ettikten sonra, dışarı çıkmamaları ve herhangi bir ihtiyaçları olduğunda 112'ye ulaşmaları konusunda bilgilendirmede bulunarak ödemeleri teslim ettiler. Vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek görevlilere teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Isparta, PTT, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Isparta'da sosyal yardım ödemeleri vatandaşların evlerinde yapılıyor - Haberler

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