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Isparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü

Isparta'nın Şarkikarağaaç ilçesinde sunta yüklü tırın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

18.07.2019 21:01 Isparta
Isparta'nın Şarkikarağaaç ilçesinde sunta yüklü tırın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta - Konya karayolunun 107. kilometresindeki Şarkikaraağaç ilçesi sınırında meydana geldi. İddiaya göre, Şevket Doğan yönetimindeki sunta yüklü tır, kontrolden çıkarak şarampolde devrildi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücü Şevket Doğan'ın öldüğünü belirledi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Isparta, 3. Sayfa

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