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Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

04.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:12Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
'nın ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Şarkikaraağaç-Konya karayolunda kontrol noktası oluşturarak şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada Roma, Bizans, Osmanlı ve Helenistik dönemlerine ait 152 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu belirlenen 10 obje ele geçirildi.
Ekipler, otomobilde bulunan Ö.Ç. (32), R.A. (34) ve M.A'yı (32) gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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