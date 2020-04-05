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Isparta'da topyekun korona virüs mücadelesi

ISPARTA (İHA)Isparta'da yeni tip korona virüse karşı verilen mücadelede alınan kararlar eksiksiz uygulanmaya çalışılıyor.

05.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:52
Isparta'da topyekun korona virüs mücadelesi
ISPARTA (İHA)

Isparta 'da yeni tip korona virüse karşı verilen mücadelede alınan kararlar eksiksiz uygulanmaya çalışılıyor. Gece bekçileri gündüz de görev alarak, korona virüs mücadelesinde vatandaşa hizmet veriyor.

İlçe ve köylerde de ödemeler başladı

65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından ihtiyaç sahiplerine destek olmak için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları da ilçe ve köylerde "Evde Kal" çağrısına uyanların yardımına koşuyor, gönülleri ısıtmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 1.000 TL ödenmeleri de İlçeler ve köylerde vatandaşların hanelerine gidilerek ödenmeye başlandı.

Gece bekçileri de gündüz de vatandaşa hizmet götürüyor

Uzun bir aradan sonra aktif görevlerine yeniden dönen Çarşı ve Mahalle Bekçileri ise sadece geceleri değil gündüzleri de vatandaşının hizmetinde olduklarını göstererek il merkezi ve ilçelerde genç ve dinamik kadrosuyla vatandaşlara hizmet götürüyorlar. Bekçiler, hem pazar yerleriyle ilgili alınan kararların uygulanmasında hem ve ihtiyaç sahibi hanelere yapılan ödemeler de aktif görev alıyorlar.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla ilgili sıkı denetim yapılıyor

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 03.04.2020 Cuma günü aldığı "Pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanların maske ile girmelerine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olması" kararı, il merkezi ve ilçelerde kurulan pazarlarda uygulanmaya başladı. Kolluk birimleri ve zabıta yeni alınan kararların sahada uygulanması için sıkı denetimler yapıyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Isparta, Güncel
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