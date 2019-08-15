Isparta'da trafik kazası: 10 yaralı Nişandan dönen vatandaşları taşıyan midibüs devrildi

ISPARTA - Isparta'da kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı. Kaza bugün saat 23: 30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar yolu Süleyman Demirel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya'nın Manavgat ilçesinden Afyonkarahisar'a gitmek üzere yola çıkan İbrahim G. idaresindeki 03 AAF 578 plakalı içinde nişan töreninden dönen vatandaşları taşıyan tur midibüsü, yağış sebebiyle kontrolden çıkıp devrildi. 27 kişinin bulunduğu midibüste en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Isparta'daki hastanelerde tedavi alına alındı.

Kaynak: İHA