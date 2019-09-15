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Isparta'da trafik kazası: 4 yaralı

Isparta'da otomobilin, tomruk yüklü kamyonla çarpışması sonucu, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

15.09.2019 23:40Isparta'da trafik kazası: 4 yaralı
Isparta'da otomobilin, tomruk yüklü kamyonla çarpışması sonucu, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Süleyman Demirel Üniversitesi Kavşağı'nda, Ahmet Kılınç yönetimindeki 03 F 1666 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halindeki Ahmet Çetin'in kullandığı 07 LAA 35 plakalı tomruk yüklü kamyonla çarpıştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Zübeyde Kılınç, Sude Kılınç ve Beyza Kılınç yaralandı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ahmet Çetin, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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