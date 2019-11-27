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Isparta'da Tunç Çağı'na ait vazo şeklinde tarihi eserler ele geçirildi

Isparta'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Tunç Çağı'na ait 4 adet vazo ele geçirildi.

27.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:35Isparta'da Tunç Çağı'na ait vazo şeklinde tarihi eserler ele geçirildi
'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Tunç Çağı'na ait 4 adet vazo ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserlere de el konuldu.
Isparta İl Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir şahsın elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu şahıs ve tarihi eserlerin yakalanarak ele geçirilmesi için çalışma başlatan ekipler, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yassıbel köyü yolu üzerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, durduran otomobil içerisinde Tunç Çağı'na ait 4 adet tarihi eser vazo ele geçirilirken, olayla ilgili Ü.S. (45) isimli şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
(Feti Kılıç/İHA)

Jandarma, Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

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