Haberler » Güncel » Isparta'da Tunç çağına ait tarihi eserler ele geçirildi - Haber

Isparta'da Tunç çağına ait tarihi eserler ele geçirildi

ISPARTA'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde, Tunç Çağı'na ait 4 adet vazo şeklinde tarihi eser ele geçirildi.

27.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:26Isparta'da Tunç çağına ait tarihi eserler ele geçirildi

ISPARTA'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde, Tunç Çağı'na ait 4 adet vazo şeklinde tarihi eser ele geçirildi.

ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda bir şüphelinin elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Şarkikaraağaç İlçesi Yassıbel Köyü yolu üzerinde Ü.S.'ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Tunç Çağı'na ait 4 adet vazo şeklinde tarihi eser ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:52 Aday Öğretmenlerden Başkan Yıldırım'a Ziyaret
16:52 Kastamonu'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı
16:51 Pancar yüklü kamyonet yandı
16:47 Alanya Belediyesinde moloz temizlik hizmeti
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkaranlar karşısında beni bulur"
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 16:53:49