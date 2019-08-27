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Isparta'da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışı

Isparta'da uluslararası resim ve keçe sergisi açıldı.

27.08.2019 18:24 Isparta'da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışı
Isparta'da uluslararası resim ve keçe sergisi açıldı.

Keçe sanatçısı Melek Günbey, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonunda yaptığı konuşmada, keçe sanatının son yıllarda unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Isparta'ya özgü keçe sanatının unutulmasını engellemek amacıyla sergi açtıklarını belirten Güler, "Yalvaç ilçesinde bu yıl üçüncü keçe ve sanat sempozyumunu düzenledik.10 ülkeden gelen ressam ve keçe sanatçısı arkadaşlarımızla açılışı gerçekleştirdik." dedi.

Yaklaşık 10 ülkeden katılan sanatçının eserinin bulunduğu sergi, 30 Ağustos'ta sona erecek.

Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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