Haberler » Güncel » Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel cinayetiyle ilgili dava - Haber

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel cinayetiyle ilgili dava

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren sanık hakkında mütalaasını açıklayan savcı, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

25.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:09Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel cinayetiyle ilgili dava
'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren sanık hakkında mütalaasını açıklayan savcı, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Zafer Pehlivan, Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, Isparta, Aydın, Antalya, Muğla barolarının temsilcileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, kadın hakları derneği üyeleri ve taraf avukatları katıldı.
Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın, maktulü tehdit etme, dövme, boğma, bıçaklama ve ona mektup yazma gibi gerekçelerle olayı planladığını ancak canavarca hisle gerçekleştirmediğini belirterek, Pehlivan'ın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Müşteki avukatları, savcının mütalaasında, olayın canavarca hisle gerçekleştirilmediği kısmına katılmadıklarını kaydederek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Son sözleri sorulan Pehlivan, "Olayı tasarlayarak yapsaydım, hastaneye yanına gitmezdim ve teslim olmazdım. Olay bir anlık olduk. O anki psikolojiyle öldürdüm." dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa ek savunma hakkı vererek, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

Isparta, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
25.02.2020 14:34:49