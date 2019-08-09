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Isparta'da uyuşturucu operasyonları

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

09.08.2019 19:46 Isparta'da uyuşturucu operasyonları
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen iki operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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