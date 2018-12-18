18 Aralık 2018, 12:23
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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Isparta

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, bıçak ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, bıçak ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir ihbarı değerlendirerek Hızırbey Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı. Aramada, 2-3 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında özel yapım bıçak ele geçirdi. Olayda, adreste bulunan M.S. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA Isparta
Kaynak: İHA

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