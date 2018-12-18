Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Isparta
'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, bıçak ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir ihbarı değerlendirerek Hızırbey Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı. Aramada, 2-3 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında özel yapım bıçak ele geçirdi. Olayda, adreste bulunan M.S. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA
Isparta
Kaynak: İHA