Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 5 paket satışa hazır eroin, 20 suboxone tablet ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 7 şüpheliden 6'sına "uyuşturucu madde kullanmak suçu"ndan işlem yapılırken, şüpheli U.B. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.