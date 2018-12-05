Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta
'nın Keçiborlu
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceğinin bilgisini aldı.
İlçede düzenlenen operasyonda M.P, O.U ve T.H yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar ve 5 adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi.
Şüphelilerden M.P. gözaltına alınırken, O.U. ve T.H'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Isparta
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:59