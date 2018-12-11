Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta
'da polisten kaçan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önünen geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.
Ekipler, Zafer mahallesinden durumundan şüphe edilen 2 şüpheliyi durdurmak istedi. Bu sırada yaya olarak kaçmaya başlayan B.Y. ve M.K, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüphelilere "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.
Isparta
11 Aralık 2018 Salı 14:41