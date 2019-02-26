Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta
'nın Yalvaç
ilçesinde, otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Isparta Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Yalvaç
ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışmada, şüpheliler K.K. ve S.G.E'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 19.8 gram metamfetamin, uyuşturucu tartmak için yapılan otomobil anahtarı görünümlü 2 hassas terazi ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Yalvaç, Isparta, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA