Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.
Sav beldesinde şüpheli araç ve kişiler için yapılan uygulamada 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar eroin ele geçirildi.
Şüphelilere "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Isparta, Güncel
Kaynak: AA