21 Mart 2019, 17:12
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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

Sav beldesinde şüpheli araç ve kişiler için yapılan uygulamada 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar eroin ele geçirildi.

Şüphelilere "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Isparta, Güncel
Kaynak: AA