Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü
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