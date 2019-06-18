18.06.2019 17:30
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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Pirimehmet Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel

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