30.06.2019 18:40
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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Isparta 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Davraz Mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen D.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan teknik takip sonucunda D.G. Burdur 'un Bucak ilçesinde yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
D.G'nin ikametlerinde yapılan aramada bir miktar eroin ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , Isparta , Güncel

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