30.06.2019 18:57
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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Isparta 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yayla Mahallesine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.T, B.Y. ve A.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan O.T. ve B.Y'ye "uyuşturucu madde kullanmak"tan işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Operasyonda 26 sentetik ecza, bir miktar eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , Isparta , Güncel

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