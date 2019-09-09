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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

09.09.2019 22:58 Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Doğancı Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, Y.Ö ve M.Ç yakalandı.
Evde yapılan aramada, 4 parça halinde 6,59 gram eroin maddesi, uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparatlar ile paketleme için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda Y.Ö, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı, M.Ç hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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