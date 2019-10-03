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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

03.10.2019 15:54Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğirdir ilçesi ve köylerinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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