Isparta'da Uyuşturucu Ticareti Zanlısı Tutuklandı

Isparta
'da yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Yedişehitler Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyon sonucunda bir miktar eroin, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi ve 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu madde kullanmak suçundan" işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Isparta,Uyuşturucu Ticareti
14 Aralık 2018 Cuma 17:36