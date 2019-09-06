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Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti

Isparta'da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde temel eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti.

06.09.2019 22:12 Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
Isparta'da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde temel eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti.
Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen törende, 2019'a 7. dönem, bin 825 uzman erbaş, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.
Yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla devam eden törende, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, birliğe ilk katılan askere hediye verdi.
Törene, Korgeneral Türkgenci'nin yanı sıra, Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, gaziler ve asker yakınları katıldı.

Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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