Isparta'da vatandaşlara maske ve kolonya dağıtıldı
Sağlık Bakanlığınca gönderilen maskeler Isparta Valiliği tarafından Isparta Belediyesi standında vatandaşlara dağıtıldı.
16.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:24
Cerrahi maske satışının yasaklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından illere maskeler gönderilmeye başlandı. Maskelerin ilk partisi geçtiğimiz hafta sonundan itibaren Isparta Valiliği tarafından pazar yerlerinde, halk otobüsleri kooperatifinde, köy ve ilçeler garajı ile vatandaşların birebir müracaat ettiği kamu kurumlarında vatandaşlara ve personele olmak üzere yaklaşık 36 Bin maske dağıtıldı. - ISPARTA
Kaynak: İHA
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