20.06.2019 17:51
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Isparta'da "Viking Savaşçısı" figürlü heykel ele geçirildi

Isparta

Isparta'da "Viking Savaşçısı" figürlü madeni heykeli satmaya çalıştığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Isparta'da "Viking Savaşçısı" figürlü madeni heykeli satmaya çalıştığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gaziantep'te yaşayan bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eseri Isparta'ya getireceği bilgisini aldı.
Kimliği belirlenen şüpheli Eğirdir ilçesi Sarıidris beldesi mevkisinde yolculuk ettiği otobüste yakalandı.
Şüphelinin çantasında yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 21x11 santimetre ebatlarında, 1 kilogram ağırlığında Viking Savaşçısı figürlü madeni heykel ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı. Madeni heykel, tarihi değerinin belirlenmesi için incelemeye götürüldü.
Kaynak: AA
Isparta, Güncel

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