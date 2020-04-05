Isparta'da yalnız yaşayan kişi ölü bulundu
Isparta'da bir kişi yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu.
05.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:14
Kent merkezindeki Yedişehitler Mahallesi 107. Sokak'taki bir apartta yaşayan Mehmet Özmen'den (55), haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelerek apartta inceleme yapan ekipler, banyoda hareketsiz yatan Özdemin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Özmen'in cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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