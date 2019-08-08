Haberler» 3. Sayfa» Haber

Isparta'da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı

Isparta'da motosiklet satış mağazasında çıkan yangına müdahale eden 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

08.08.2019 22:43 Isparta'da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı
Isparta'da motosiklet satış mağazasında çıkan yangına müdahale eden 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, kent merkezindeki Kurtuluş Mahallesi Kesikbaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özdemir'e ait motosiklet satış mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan Ali Özdemir ve Gökhan Güzel hafif yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı . - ISPARTA

Ali Özdemir, Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:53   Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı
23:46   Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı
23:40   Yemen'deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
23:36   Motosikletten düştü, otobüsün altında can verdi
23:31   Aracın arka tamponundan 1 kilo 321 gram uyuşturucu çıktı
23:15   FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
23:15   Arka tampondan 1 kilo 321 gram uyuşturucu çıktı