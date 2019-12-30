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Isparta'da yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi

Isparta'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hastanede tedavi altına alındı.

30.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:36 Isparta'da yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi
Isparta'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Emre Mahallesi 3855. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Cemile ve Yıldırım Gültekin çiftinden alamayan yakınları, eve gittiklerinde çifti yarı baygın vaziyette bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı çift yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cemile Gültekin'in sağlık durumunun ciddi olduğu, eşinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşlı çiftin havanın yağışlı olması nedeniyle bugün evde vakit geçirdikleri ve öğle yemeğinden sonra sobayı yakıp uyudukları öğrenildi. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

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