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Isparta'da yetim çocuklar bisikletle buluşturuldu

Isparta'da İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından yetim çocuklar bisikletle buluşturuldu.

14.10.2019 12:18Isparta'da yetim çocuklar bisikletle buluşturuldu
Isparta'da İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından yetim çocuklar bisikletle buluşturuldu.

Kentte, yardıma muhtar öğrencilere birçok konuda destek sağlayan, aynı zamanda özellikle anne ve babaları bulunmayan çocuklara hassasiyetle yaklaşarak dayanak olan İYİLİKDER, bisiklete sahip olmayan yetimleri bisikletle buluşturdu.

Yapılan organizasyonla, bir yandan bisiklet montajı yapan İYİLİKDER mensupları, diğer yandan tamamlanan hediyeleri sahiplerine teslim ettiler.

Bisiklet hediye edilmesi sırasında çocukların heyecanı ise dikkatlerden kaçmadı.

Toker: "İnşallah, desteklerinizle her çocuğumuzun bisikleti olur"

Düzenledikleri çalışma ile güzel bir davranış sergilemeye çalıştıklarını aktaran İYİLİKDER Isparta Temsilcisi ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği Başkanı Ramazan Toker, "Çocuklarımıza hayırlı olsun. Emeği geçen, tanıtıma, paylaşıma, aracılığa sebep olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Tüm yetim çocuklarına bisiklet almak istediklerini söyleyen Başkan Ramazan Toker, "Bu çocuklarımızın evlerinde araba zaten yok. Bu evlerde en azından çarşı - pazar işlerini görecek bir bisiklet olmalı. Hala bisikleti olmayan çok yetim evimiz var. Ev dedim, çünkü şimdilik her yetim evine 1 adet verebiliyoruz. İnşallah, desteklerinizle her çocuğumuzun bisikleti olur" diye konuştu.

Başkan Toker ayrıca, İYİLİKDER ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği'ne katkı sunmak, yardıma muhtaçlara ve özellikle yetimlere destek sağlamak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu iletti. - ISPARTA

Isparta, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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