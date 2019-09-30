Haberler » Güncel » Haber

Isparta'da yetimlere kantin malzemeli harçlık paketi desteği

Isparta'da İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) ve İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından eğitim öğretim sezon boyunca her ay yetimlere okul kantin malzemelerinden oluşan harçlık paketi dağıtılıyor.

30.09.2019 11:22Isparta'da yetimlere kantin malzemeli harçlık paketi desteği
Isparta'da İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) ve İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından eğitim öğretim sezon boyunca her ay yetimlere okul kantin malzemelerinden oluşan harçlık paketi dağıtılıyor.

İYİLİKDER ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından, her ay yaklaşık 200 yetim öğrenciye okula götürebilecekleri kantin malzemelerinden oluşan harçlık paketi dağıtımı yapılıyor.

Derneklerin, 'Onların da harçlık hakkı var' sloganıyla yola çıktığı Isparta merkezli çalışmanın, okulların açık olduğu yaklaşık 9 aylık süre boyunca devam edeceği bildirildi.

Harçlık paketlerinin, özellikle babası olmayan çocuklar için hazırlandığı ve her ay rutin olarak dağıtım yapıldığı belirtildi.

Finansmanını dernek bağışçıları ve gönüllülerin sağladığı çalışmayı geçen yıl başlattıklarını dile getiren İYİLİKDER Isparta Temsilcisi ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği Başkanı Ramazan Toker, kendilerine destek veren bağışçı ve gönüllülere teşekkür etti. - ISPARTA

Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:24 Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (3)
16:24 Yedikuyular Kayak Merkezi'nin standartları yükseltilecek
16:24 Stajyer öğrencilere yönelik "Uyum Toplantısı"
16:23 Galatasaray'ın rakibi PSG, İstanbul'da
16:23 İett'nin 562 otobüsünü mercedes tamir edecek
16:22 Etkisiz hale getirilen teröristler, askerin şehit olduğu saldırının failiymiş
16:22 Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda yeni dönem başladı