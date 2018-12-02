02 Aralık 2018, 11:24
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Isparta'da Yoğun Sis Etkili Oldu

Isparta

Isparta kent merkezi ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Isparta kent merkezi ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Özellikle Isparta- Afyonkarahisar Karayolu üzerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20-25 metreye kadar düştü. Sabahın erken saatlerinde ilçe ve şehirler arası yolculuğa çıka. vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler de trafikte daha yavaş seyretmek durumunda kaldı. - ISPARTA Afyonkarahisar,Sabah,Isparta
02 Aralık 2018 Pazar 11:24