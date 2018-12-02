Isparta'da Yoğun Sis Etkili Oldu

Isparta
kent merkezi ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Özellikle Isparta- Afyonkarahisar
Karayolu üzerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20-25 metreye kadar düştü. Sabahın erken saatlerinde ilçe ve şehirler arası yolculuğa çıka. vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler de trafikte daha yavaş seyretmek durumunda kaldı. - ISPARTA
Afyonkarahisar,Sabah,Isparta
02 Aralık 2018 Pazar 11:24