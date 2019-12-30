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Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: 15 yaralı

Isparta-Afyonkarahisar karayolunda midibüsün bariyerleri biçerek devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

30.12.2019 19:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:15 Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: 15 yaralı
Isparta-Afyonkarahisar karayolunda midibüsün bariyerleri biçerek devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.34 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Uluborlu'dan Isparta istikametine seyreden Özcan B. yönetimindeki 32 UC 005 plakalı yolcu midibüsü, Göltaş rampalarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak önce bordür taşlarına, ardından da çelik bariyerlere çarparak yan yattı. Feci kazada sürücü Özcan B. ile araçta bulunan yolcular Rukiye K., Fatma Çiçek Y., Bilal Ö., Önder K., Ahmet K., Fatma K., Tevfik Can Y., Tuğba K., Gönül T., Sevgi Deniz D., Ramize A., Murat E., Fahrettin Y. ve Mehmet G. yaralandı. Bölgeye Isparta ve yakın çevre ilçelerden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içindeki yaralılar, midibüsün arka kapısından güçlükle dışarı çıkabildiler. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Isparta'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle trafikte kısmen aksamalar yaşandı. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yan yatan midibüs vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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