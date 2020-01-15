Haberler » Güncel » Isparta'da yolcu otobüsü devrildi 29 yaralı - Haber

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi 29 yaralı

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (3)Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Fahrettin Yazar'ın kullandığı otobüsün takla atarak devrildiği kazada, aracın altında kalarak ağır yaralanan Enes T.

15.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:44
'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (3)
Isparta'nın ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Fahrettin Yazar'ın kullandığı otobüsün takla atarak devrildiği kazada, aracın altında kalarak ağır yaralanan Enes T., Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleden sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Vatani görevini yaptığı Iğdır'dan Muğla'ya izne gittiği belirtilen Enes T., ameliyata alındı.
Kazadan yaralı kurtulan Eren Ç. ise cep telefonuna gelen mesajla uyandığını belirterek, "Mesajı okuduktan sonra yeniden uyumak için gözlerimi kapattım. Bir kaç saniye sonra araç takla attı. Sonra yan yatarak durdu. Kendi çabalarımla çıkmaya çalıştım. Daha sonra yanımdaki arkadaşımı kurtarmak için uğraştım. Etraf kan revam içindeydi" dedi.
Diğer yandan Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürü Metin Özdemir de hastanedeki yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları ve kaza hakkında bilgi aldı.
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi 29 yaralı

Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:19  Dolmabahçe sarayı'ndaki yasak yerlerde bir günlüğüne selfie özgürlügü - Haber
14:18  Arnavutköy'deki vahşet; Öldürdüğü annesini böyle taşımışlar - Haber
14:18  "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"na başvurular başladı - Haber
14:18  TED'den eğitimde "Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi" - Haber
14:17  Türk Eğitim Derneği'nden okullara "akreditasyon ve danışmanlık" - Haber
12:43  PKK yandaşları polis kıyafeti giyerek 13 yaşındaki kızı kaçırıp terör örgütüne satmış - Haber
12:07  Türkiye, Bulgaristan'ın ardından Avrupa'da en çok sigara tüketilen ikinci ülke oldu - Haber
12:00  Polise mukavemet gösterdiği için 40 yıl hapsi istenen sanıklar medyayı suçladı - Haber
09:13  Belediye ekipleri bir evden 20 ton çöp çıkardı - Haber
08:25  Kabristanda yönleri farklı yerlere bakan mezarları görenler şaşırıyor - Haber
15.01.2020 14:20:52