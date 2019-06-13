13.06.2019 21:44
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Isparta'da zehir tacirleri tutuklandı

Isparta

Isparta'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda yakalanan 3 zehir taciri tutuklandı.

Isparta'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda yakalanan 3 zehir taciri tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya ile bağlantılı olarak Isparta'ya uyuşturucu madde sağlayan sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik çalışma başlattı. Narkotik Polisinin bu kapsamda Isparta il merkezinde düzenlediği operasyonda, 10 gram eroin maddesi ele geçirilirken, konuyla ilgili 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete sevk edilen şüphelilerden 5'ine, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, A.Ç., S.Ç., M.Ç. isimli 3 şüpheli ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Narkotik, Isparta, 3. Sayfa

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