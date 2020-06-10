Isparta'daki 2 cadde ve 2 sokaktaki karantina kaldırıldı

Isparta'daki 2 cadde ve 2 sokaktaki karantina kaldırıldıISPARTA'da, Vatan Mahallesi'nde 2 kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasının ardından temaslı olduğu kişilerin bulunduğu 2 cadde ve 2 sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınmıştı.

10.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:43
Isparta'daki 2 cadde ve 2 sokaktaki karantina kaldırıldı
ISPARTA'da, Vatan Mahallesi'nde 2 kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasının ardından temaslı olduğu kişilerin bulunduğu 2 cadde ve 2 sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınmıştı. Yeni vakaların çıkmaması üzerine karantina süreci sona erdi. Vatan Mahallesi 230 Cadde'de ikamet eden bir kişi 26 Mayıs tarihinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişinin temasta bulunduğu bir kişide daha koronavirüs tespit edildi. Temaslı sayısının fazla olması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Vatan Mahallesi 234 cadde, 230 cadde, 4147 sokak ve 4118 sokaklar arasını kapsayan bölge 27 Mayıs 2020 tarihi saat 15.00 itibarıyla 10 Haziran 2020 tarihi saat 16.00'ya kadar 14 gün süreyle giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantinaya alındı. 14 günlük karantina sürecinde yeni vaka çıkmaması üzerine Vatan Mahallesi'nde belirtilen cadde ve sokaklarda karantina uygulaması kaldırıldı. Koronavirüs tespit edilen 2 kişinin ise tedavilerinin hastanede devam ettiği kaydedildi. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
Isparta’daki 2 cadde ve 2 sokaktaki karantina kaldırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Vatan Mahallesi, Koronavirüs, Isparta, Güncel, Haber

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