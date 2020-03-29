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Isparta'daki 586 umrecinin karantina süresi doluyor

Umre ziyaretleri sonrasında Türkiye'ye dönüşte Isparta'da karantinaya alınan 586 kişinin karantina süreci 30 Mart'ta sona eriyor.

29.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:30
Isparta'daki 586 umrecinin karantina süresi doluyor
Umre ziyaretleri sonrasında Türkiye'ye dönüşte Isparta 'da karantinaya alınan 586 kişinin karantina süreci 30 Mart'ta sona eriyor.

Umre ziyareti için gittikleri Suudi Arabistan'dan 16 Mart'ta yurda dönen 586 kişi, Isparta'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda 14 gün süreyle karantina altına alındı. Umre kafilesi için zorunlu karantina süresi 30 Mart tarihi itibariyle sona erecek. Bu nedenle Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda kesin vaka olarak tedavi edilip iyileşenlerin yurda değil direkt evlerine gönderilmesine, kesin vakalar ile aynı odada kalanların kesin vakaların hastaneye yatış tarihinden itibaren 14 gün boyunca yurtta karantinalarına devam edilmesine ve Sağlık Bakanlığı kararı gereği yurttaki tüm umrecilere Koronavirüs Testi yapılmasına karar verildi. Ayrıca yurtta kalanlardan halen ateşi çıkıp, kesinleşen vakalar olduğu belirtilirken, bu kişilerin takiplerinin devam edeceği bildirildi.

Evde karantina süreci başlayacak

İl Hıfzıssıhha Kurulu, umrecilerin tahliyesinde yol güzergahlarındaki valiliklerin de bilgilendirilerek, geçişlerin sağlığı tehlikeye atmayacak şekilde tamamlanması için tedbir alınmasına karar verdi. Öte yandan karantina sonunda illerine dönecek olan kişilerin sağlık bakanlığı talimatları gereği kendi evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalmalarının zorunlu olduğu, bu konuda da gidecekleri il valilikleri ile kaymakamlıklara gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı ifade edildi. - ISPARTA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Isparta, Umre, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Isparta'daki 586 umrecinin karantina süresi doluyor - Haberler

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