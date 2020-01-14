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Isparta'daki basketbol okul sporları şampiyonu Doğa Koleji oldu

Isparta'da 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Genç Erkekler A kategorisi müsabakaları tamamlandı.

14.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:13Isparta'daki basketbol okul sporları şampiyonu Doğa Koleji oldu
'da 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Erkekler A kategorisi müsabakaları tamamlandı. Isparta Doğa Koleji, tüm rakiplerini geride bırakarak il şampiyonu oldu.

Doğa Koleji, finalde Isparta Bahçeşehir Koleji'ni 81-51'lik skorla mağlup edip, üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanarak, önemli bir başarıya imza attı. Müsabakalardaki sıralama ise, Doğa Koleji'nin ardından Bahçeşehir Koleji ikinci, Isparta Final Akademi üçüncü ve Isparta Kültür Koleji dördüncü şeklinde oldu. Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen törenle ödüller sahiplerini buldu. - ISPARTA

Doğa Koleji, basketbol, Isparta, Spor

Kaynak: İHA

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