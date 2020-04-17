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Isparta'daki elma üreticileri yeni döneme hazırlanıyor

Isparta'daki elma üreticileri yeni döneme hazırlanıyorTÜRKİYE'de elma üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Isparta'da geçen yıl üretilip soğuk hava depolarına konulan yaklaşık 750 bin ton elmanın yüzde 95'i tüketildi.

17.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:27
Isparta 'daki elma üreticileri yeni döneme hazırlanıyor
TÜRKİYE'de elma üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Isparta'da geçen yıl üretilip soğuk hava depolarına konulan yaklaşık 750 bin ton elmanın yüzde 95'i tüketildi. Yeni dönem için üretim hazırlıkları devam ederken, Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Koronavirüs belası dünyadan kalkarsa bu yıl da ihracatımız eksiksiz devam eder" dedi.
Isparta tarımının en çok ihracatı yapılan ürünlerinden olan elmada geçen yıl eylül ayında yapılan hasatta 750 bin ton civarında elma toplandı. Toplanan elmalar, soğuk hava depolarında bir müddet bekletildikten sonra başta Çin, Hindistan ve Avrupa ülkeleri olmak üzere ihraç edildi. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, yeni dönem için yine aynı rekolteyi beklediklerini ifade ederek, "Üreticimiz sahada çalışıyor. Koronavirüsü atlatırsak, ihracatımız devam edecek" dedi.
'2 AY SONRASINI GÖREMİYORUZ'
Geçen yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini anlatan Başkan Selçuk, "Ama şu an koronavirüs tehdidi var. Sağlık çalışanlarımıza ve bilim insanlarımıza kolay gelsin dileklerimi iletiyorum. Biz çiftçilerimizle sahadayız. Üretime devam ediyoruz. Elma şu an için çiçek dönemindedir. Bu yıl da aynı rekolteyi bekliyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlayan her üreticiye şükranlarımı sunuyorum. Virüs nedeniyle 2 ay sonrasını göremiyoruz tabii ki. Virüs belası da dünyadan kalkarsa ticaret devam eder" diye konuştu.
'EYLÜL AYINDA HASADI BAŞLAR'
Şu anda elma budama mevsiminin sona erdiğini kaydeden Başkan Mustahattin Can Selçuk, şunları söyledi:
"İlaçlama dönemine geçildi. Daha sonra gübreleme, sulama döneminden sonra da ilaçlama dönemi başlayacak. Eylül ayında hasat başlar. Yaklaşık olarak ekim ayı sonunda hasat biter. Belli bir kısmı soğuk hava depolarına girer. Koronavirüs nedeniyle dışarıya ihracat yapılmazsa Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, bu elmalarımızı, o döneme inşallah okullar açılırsa, okullarda, hastanelerde, askeriyede, kurumlarda ve sofralarımızda tüketirsek kendimiz de yer bitiririz. Hatta bizim sloganımız bile var 'Günde 1 elma, obez olma'. Virüs var ama tarım durmuyor. Şu anda seralarımızda çalışmalar devam ediyor." Isparta’daki elma üreticileri yeni döneme hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Can Selçuk, Isparta, Selçuk, Güncel
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