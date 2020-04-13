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Isparta'daki feci kaza kamerada: 1 kişi hayatını kaybetti

Isparta'daki feci kaza kamerada: 1 kişi hayatını kaybetti Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

13.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:24
Isparta 'daki feci kaza kamerada: 1 kişi hayatını kaybetti
ISPARTA - Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza Yedişehitler Mahallesi 156. Cadde üzerinde saat 22.50 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asri Mezarlık istikametine giden Abdullah Öz yönetimindeki 32 FZ 222 plakalı cip ile Yaşar Uysal yönetimindeki 32 FP 017 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada 32 FP 017 plakalı otomobilin sürücüsü Yaşar Uysal, sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Ağır yaralı olarak sıkıştığı araçtan kurtarılan Uysal, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada cip sürücü Abdullah Öz ise hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Isparta’daki feci kaza kamerada: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Yaşar Uysal, Isparta, 3. Sayfa
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